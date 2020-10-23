В Конотопе сбили 75-летнюю женщину Происшествие произошло 1 ноября, около 16.00, по ул. Генерала Тхора в Конотопе.

Там 67-летний водитель автомобиля ВАЗ-2108 совершил наезд на 75-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть.

В результате наезда водитель ВАЗа не пострадал. А вот бабушка-пешеход получила телесные повреждения и бригадой медиков «скорой» была доставлена в Конотопскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.1 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.