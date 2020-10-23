На Сумщине пограничники задержали украинца с табаком для кальяна и сигаретами 1 ноября на Сумщине пограничный наряд по оперативной информации сотрудников внутренней и собственной безопасности Госпогранслужбы прекратил правонарушение, связанное с незаконным перемещением табачной продукции.

Неподалеку от границы с РФ, в районе населенного пункта Грабовское, пограничный патруль обнаружил местного жителя с двумя полиэтиленовыми мешками. В них находились табак для кальяна и сигареты. Задержанный сообщил правоохранителям, что товар он якобы сам только что нашел.

Проверив участок границы, пограничники предварительно установили, что этот груз, скорее всего, был незаконно перемещен с территории России на территорию Украины путем переброски через заградительный забор.

Сейчас обнаруженный товар в количестве 46 блоков табака для кальяна и 27 блоков сигарет доставлен в пограничное подразделение. Установленным порядком товар будет передан сотрудникам налоговой службы.

Продолжается проверка причастности обнаруженного гражданина Украины к этому правонарушения и установления его возможных сообщников.