На Сумщине октябрь оказался аномально теплым В большинстве дней октября на Сумщине преобладала более теплая, как для этого времени года, в отдельные дни аномально теплая погода, сообщает Сумской областной гидрометцентр.

В середине месяца средняя суточная температура воздуха превышала климатическую норму на 7-9 °С.

Похолодание были неглубокими и непродолжительными. Дожди проходили в течение октября преимущественно небольшие. В отдельные дни образовывались туманы при видимости 200-500 м.

Средняя месячная температура воздуха составляла 10,5-12°С тепла, на 4,5-5 °С выше нормы. Такой высокий температурный режим на Сумщине за последние 75 лет наблюдается впервые.

15-18 октября состоялся переход среднесуточной температуры воздуха через + 10 °С в сторону понижения, что на 14-18 дней позже обычного.

Максимальная температура воздуха в первой половине месяца повышалась до 22-24 °С, поверхность почвы прогревалась до 31-34°С.

Минимальная температура воздуха в конце месяца снижалась до 0-3 °С мороза. За месяц зарегистрировано 2-4 дня с заморозками.

Осадков выпало 13-21 мм, или 35-55% месячной нормы, на севере области 35 мм, или 90% месячной нормы.

Запасы продуктивной влаги в почве состоянию на 28 октября под озимыми и на зяби в пахотном и метровом слое почвы недостаточны и составили в пахотном слое 12-17, в метровом 20-70 мм.