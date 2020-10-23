Сумские патрульные задержали магазинного вора Патрульные задержали мужчину, вероятно, причастного к краже в магазине.

Сообщение о краже в одном из магазинов на улице Новогодней патрульные получили вечером. Заявитель рассказал, что обнаружил кражу бутылки водки, просмотрев камеры видеонаблюдения в магазине. Получив приметы мужчины, вероятно, причастного к краже, стражи порядка сразу же начали его поиски.

Недалеко от магазина, инспекторы обнаружили компанию молодых людей, среди которых был человек, похожий по описанию. Он, увидев патрульных, бросился наутек. Стражи порядка догнали и задержали 22-летнего сумчанина.

Для выяснения обстоятельств происшествия полицейские доставили гражданина в Сумской отдела полиции.