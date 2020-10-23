В Сумах коммунальные метры продали за бесценок В октябре три нежилых помещения были приватизированы путем выкупа.

Об этом сообщают в Департаменте обеспечения ресурсных платежей. Все объекты приватизации были выкуплены их бывшими арендаторами по стоимости, установленной согласно независимой оценки экспертов.

Так, нежилое помещение площадью 15,6 кв. м, по ул. Герасима Кондратьева, 144/2, приватизировано ФЛП Журбенко Н.М. Новый владелец заплатил 51 100 грн без НДС.

Еще одно помещение расположено в переулке 9-го Мая, 10. Его общая площадь составляет 25,4 кв. м. Выкуплено его ФЛП Каропой И.Ю. за 66 600 грн. без НДС.

Третий объект приватизации имеет площадь 11,8 кв. м. Нежилое помещение расположено по ул. Харьковская, 38. ООО «Сейм LTD» приватизировал его за 48 649 грн. без НДС.