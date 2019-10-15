Мэр Сум в очередной раз анонсировал реконструкцию 4-й школы

На корректировку документации он дал месяц с тем, чтобы в следующем году город готов был оперативно подать этот проект на конкурсный отбор инвестиционных программ и проектов, которые могут реализовываться за счет средств Государственного фонда регионального развития.
- Для нас задача на следующий год - начать реконструкцию школы № 4. Доработайте проект, возможно, там необходимо пересчитоть финансовую часть в соответствии с реалиями. Думаю, в течение месяца вы это сделаете, - обратился Александр Лысенко к начальнику управления капитального строительства и дорожного хозяйства Виталию Шилову.
Также глава города напомнил ему о необходимости разработки проекта строительства школы в 12-м микрорайоне, которую также планируют возводить на условиях софинансирования с ГФРР неподалеку детского сада «Ясочка» на участке ориентировочной площадью 3,5 га.
Напомним: о реконструкции старого здания 4-й школы мэр говорит уже 6-й год. В то же время у самой школы нет помещения для столовой.
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