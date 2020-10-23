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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:51113

Выпускник СНАУ стал лучшим молодым агрономом

В Киеве состоялось подведение итогов конкурса «Лучший молодой агроном 2020», который уже 8 лет подряд проводит профессиональный журнал Agroexpert.

Цель конкурса - выявление и поощрение талантливой молодежи, работающей в области растениеводства.

Несмотря на то, что в этом году, из-за пандемии основная часть конкурса проходила онлайн, заявки подали 150 участников. Во время полевой части конкурса они записывали свои видео-ответы в полях.

По результатам конкурса жюри определило победителей в номинациях «Защита растений», «Селекция и семеноводство», «Агрохимия и почвоведение», «Плодоовощеводство» и обладателей двух специальных наград «Лучший молодой агроном. Соя 2020» и «Лучший молодой агроном. АгроЛеди 2020».

Победителем в номинации «Агрохимия и почвоведение» стал выпускник Сумского национального аграрного университета Юрий Шаповалов. Он же вместе с другими победителями сможет поехать с учебно-ознакомительным визитом в Бельгию и Австрию.

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