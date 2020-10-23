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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумчанин рассказал, как вылечился от COVID-19, имея негативный тест

Сумчанин Дмитрий Тищенко выяснил, что переболел коронавирусом, хотя ПЦР-тест был негативным.

«Про COVID-19, помилково (?) негативний ПЛР, сумніви лікарів і персональну відповідальність.

В суботу отримав результати тестів на антитіла – маю показник 7.6 при мінімально потрібному 1.1, що означає – я перехворів на коронавірус.

Це не було безсимптомно. Близько місяця тому вночі різко піднялася температура, яка по обіді сягнула рекордних на моїй пам'яті 39.3°. Попри всі намагання працювати з дому, нічого не виходило – вміст голови наче удвічі збільшився і тиснув так, що хотілося просто проспати тиждень і прокинутися здоровим.

Сімейна лікарка в консультації телефоном запевнила – якщо інших симптомів немає (а в мене була лише температура і загальний напряг), то «можете зробити ПЛР у приватній, але це не COVID». Крім цього мені прописали антибіотик (назву не називатиму, бо знайдуться любителі самолікування), який досить швидко, за три дні, привів мене в більш-менш притомний стан.

Вичухуватися довелося ще довго, але вже у п'ятницю я відчув у собі сили вийти в місто на годинку (фото з того дня). Цього ж вечора здав ПЛР за 1050 гривень – він був негативним.

А наступного дня температура знову підскочила до 37.2°. Продовжив пити чаї, багато лежати, спати, старатися уникати роботи, хоча і робити її вже міг.

З негативним ПЛР і одужавшим остаточно за вихідні, я з чистою совістю (не нехтуючи маскою і дистанцією) пішов працювати. З того часу минуло три тижні, за цей час я кілька разів потравляв у ситуацію типу – сьогодні в машині з другом, завтра у нього температура і COVID. У мене – жодних симптомів.

Вирішив здати аналіз крові на антитіла, і ось, привіт! Я не можу бути певним, що саме той тиждень пекла був хворобою на COVID, але було би дивно так важко перехворіти на щось, а корону перенести безсимптомно.

Вкотре прийшов до висновку – попри всі діагнози, тести та аналізи, тільки я несу відповідальність за своє здоров'я. Ніхто не дасть гарантій, і ви не можете бути певними на 100% у будь-якому стані. Я жодним чином не збираюся зменшувати безпекові міри, оскільки невідомо на скільки вистачить антитіл і як це взагалі працює. Досліджень проведено не так багато, аби в цьому переконатися.

Невідомо, як саме кожен із нас перенесе цю хворобу. Не нехтуйте масками, перестаньте їх нарешті носити під носом, бо це прям бісить. Не ручкайтеся на наступний день після негативного ПЛР – жодних гарантій немає, що ви та ваші партнери в безпеці.

До речі, аналізи крові дружини показали абсолютні нулі, тобто її імунітет, схоже, не пустив інфекцію і хвороби не було. Аналогічна ситуація у друзів, тільки навпаки. Тож, поки питань більше, ніж відповідей, давайте перестанемо брати приклад із ідіотів у керма країни і будемо дивитися на себе, а не на те, чи в масці вийшов виступати якийсь черговий чиновник. У них трохи більше шансів потрапити в правильну лікарню і вчасно, ніж у нас із вами. Всім здоров'я і сил», - написал он в Фейсбуке.

Общество Коронавирус

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