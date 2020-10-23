Сумская школа выиграла грант Посольства Германии Школа № 25 выиграла грант Посольства Германии в размере 6,58 тыс. евро (240 тыс. грн) на обновление пищеблока.

Ранее за счет бюджета Сумской городской территориальной громады (55,8 тыс. грн) в школе провели ремонт овощеперерабатывающего цеха, а сейчас за счет грантовых средств планируют приобрести для пищеблока оборудование.

Посольство Германии ежегодно оказывает поддержку ограниченному количеству микропроектов, направленных на улучшение условий жизни уязвимых слоев населения. Речь идет о разработках, которые реализуются в сжатые сроки, обычно до трех месяцев.

В прошлом году было финансово поддержано восемь проектов. В частности, в сотрудничестве с коммунальными учреждениями и неправительственными организациями в различных областях Украины осовременено столовой и кухни в сельских школах, приобретено терапевтическое и тренировочное оборудование в реабилитационные центры, отремонтировано окна и санузлы в детсадах и сельских школах.