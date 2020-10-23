В Сумской мэрии вспомнили о 130 потерянных миллионах Сумская городская громада потеряла около 130 млн грн из-за перерегистрации предприятий областного подчинения.

Сумская городская территориальная громада за два последних года недополучила около 130 млн грн, которые фактически могли быть использованы на ремонт объектов инфраструктуры, в связи с перерегистрацией областных предприятий, учреждений и организаций, территориально расположенные в Сумах.

«Мы потеряли около 130 млн гривен. Если бы эти средства поступили в бюджет развития, то большинство вопросов были бы закрыты. И, то, что мы планировали, - капитальные и текущие ремонты дорог, дворов и придомовых территорий были бы реализованы», - сообщила директор департамента финансов, экономики и инвестиций Светлана Липовая.