В Шостке для лечения больных COVID-19 планируют задействовать детское инфекционное отделение В инфекционном отделении Центральной районной больницы находятся 59 больных, 24 – размещено в лор отделении.

Из них у 33 пациентов подтвержден COVID-19. Об этом сообщили на аппаратном совещании при городском голове.

Сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы задействовать для лечения больных коронавирусом инфекционное отделение детской больницы. Дать разрешение на это должен департамент здравоохранения Сумской облгосадминистрации.

И. о. заместителя городского головы Ольга Ткаченко не исключила, что из-за роста заболеваемости Шостка может войти в «красную» карантинную зону, пока город в «оранжевой» зоне. В очередной раз она попросила шосткинцев соблюдать правила карантина, пишет Шостка.инфо.