В Конотопе хотят купить лабораторию для ПЦР-тестирования Об этом сегодня в ходе аппаратного совещания сообщил мэр Конотопа Артем Семенихин.

«Нам нужно немедленно эти лаборатории закупать поголовно. Давайте мне статистику по ковиду. Если что, я завтра проведу сессию. Лаборатория - от 1,5 до 2 млн + ее обустройство, оборудование. Ну, пусть еще полмиллиона выделим. Но сможем уже сами делать эти тесты. Посмотрите по кислородным концентраторам, достаточно ли их?», - дал поручение мэр.

По данным Сумского областного лабораторного центра за последние 3 дня в городе 64 новых подтвержденных случая заболевания Covid-19.

Мэр Конотопа созвал сессию горсовета на вторник, 3 ноября.