В Сумах оперативники полиции разыскали и задержали грабителя (видео) Помог полицейским в этом наблюдательный гражданин, который в тот вечер уже «встречался» на улице со злоумышленником и его подругой.

Супруги, проходя вчера вечером по улице Горького в Сумах, заметили, как мимо изо всех сил промчался какой-то юноша, перебежал дорогу и исчез в темноте среди домов. Через мгновение, рядом вдогонку, с криками «Стой!» пробежал гражданин значительно старшего возраста. Так и не догнав беглеца, мужчина пожаловался супругам, что этот злоумышленник минуту назад ограбил его у входа в магазин, открыто вытащив из кармана одежды деньги в сумме 4100 гривен.

Пострадавший о преступлении сообщил в полицию, и пока вместе с супругами ждал приезда правоохранителей, наблюдательный сумчанин, который только что встретил свою жену, рассказал ограбленному, что сегодня уже видел этого злоумышленника. Тот крутился неподалеку вместе с какой-то девушкой, и он хорошо их обоих разглядел. Пока он рассказывал это, как снова заметил ту же девушку, которая спокойно шла в том же направлении, в котором только что побежал грабитель.

Мужчины не долго думая сами остановили незнакомку, подозревая ее в соучастии в преступлении, и удерживали девушку до приезда полиции. А уже полицейские, пообщавшись с молодой сумчанкой, убедили ее в том, что не стоит скрывать чужое преступление. Поэтому, благодаря наблюдательному сумчанину, оперативники криминальной полиции Сумского ОП быстро установили личность грабителя и на следующее утро задержали его. Злоумышленником оказался 23-летний ранее судимый за грабеж житель областного центра. Правда, похищенных денег при нем не было. Как утверждает мужчина, деньги он уже успел потратить в тот же вечер, приобретя себе еду, новые кроссовки и джинсы.

В полиции открыли уголовное производство по ч.1 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка грабителя на его причастность к подобным преступлениям, совершенным на территории областного центра в последнее время, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.