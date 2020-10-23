Мэр Конотопа инициирует пересчет голосов избирателей на местных выборах (видео) По словам мэра Конотопа Артема Семенихина, обнародованные Конотопской ТИК результаты местных выборов в Конотопе не совпадают с данными параллельного подсчета голосов и будут обжалованы в суде.

Об этом он заявил в очередном видеообращении на своей странице в Фейсбуке.

«По нашему параллельному подсчету и экзит-полу, который мы сами делали, победу на должность городского головы получил Артем Семенихин, «Свобода» получила 14 мандатов, не прошла «ЕС», не прошла «Батькивщина», «Самопомощь», не прошла Радикальная партия. А теперь мы видим, что «ЕС» уже как-то заходит, выборы выиграл не Семенихин, а Луговой. Нам говорят, что была скупка голосов, были карусели. Доказать мы этого пока не можем, но информация такая есть. Мы подали иск в суд и уверены, что суд примет решение о повторном пересчете голосов в Конотопе по всем выборам», - заявил Семенихин.