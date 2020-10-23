Подозреваемый в убийстве жены конотопчанин приговор суда ждать под стражей По ходатайству Конотопской местной прокуратуры 58-летнему подозреваемому в убийстве жены избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Установлено, что 26 октября по месту жительства в г. Конотоп мужчина вместе с женой распивали спиртные напитки. Через некоторое время на бытовой почве между супругами возник спор, во время которой мужчина некоторое время сжимал шею жены руками, а затем толкнул на кровать и пошел спать в другую комнату. От полученных травм 58-летняя потерпевшая скончалась на месте происшествия. О ее смерти в полицию сообщил сын.

Сначала мужчина отрицал свою причастность к убийству, уверял, что жена накануне была изрядно навеселе, много падала. Однако после заключения специалистов о причине смерти признался в содеянном.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. За содеянное ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.