На Сумщине пожарные спасли от уничтожения жилой дом 1 ноября в 19:26 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по ул. Мира в с. Глинск Роменского района.

О пожаре сообщил владелец, который увидел охваченную пламенем кровлю здания. На место происшествия были направлены местные пожарные команды сел Глинск и Андрияшевка.

По прибытию было установлено, что сарай охвачено огнем по всей площади, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой дом. Для бесперебойной подачи воды на тушение пожарные автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, которая была расположена на расстоянии 1,2 км от центра горения.

В 19:45 возгорание локализовали, а в 20:19 - потратив на тушение около 9 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 автомобиля и 2 работника местных пожарных команд сел Глинск и Андрияшевка, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.