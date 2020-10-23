В Сумах ищут директора для детской музыкальной школы Отдел культуры Сумского горсовета проводит конкурс на замещение должности директора детской музыкальной школы № 3.

Кандидаты должны иметь полное высшее образование соответствующего направления подготовки (магистр, специалист); стаж работы в отрасли культуры не менее трех лет; владеть государственным языком и иметь способность по своим деловым и моральным качествам, образовательному и профессиональному уровню выполнять соответствующие должностные обязанности.

Кроме стандартного набора документов претенденты на должность должны предоставить программу развития учреждения на один и пять лет.

Прием документов продлится со 2 ноября по 1 декабря 2020 года.

Подробнее о конкурсе можно узнать по этой ссылке.