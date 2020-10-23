В Сумах заработал украинско-шведский исследовательский центр SUMEYA Деятельность центра имеет целью проведение совместных медико-биологических научных исследований сотрудниками Медицинского института СумГУ и представителями биологического факультета Университета Умео (Швеция).

Для обустройства исследовательского центра СумГУ получил современное гистотехническое и высокотехнологичное микроскопическое оборудования, а также оборудования для вестерн-блотопытов на сумму более 2,5 млн грн.

Идея создания совместного украинско-шведского научно-исследовательского центра, название которого - это анаграмма названий университетских городов SUMY и UMEA, принадлежит профессору Томасу Борену (Департамент медицинской биохимии и биофизики Университета Умео) и заместителю директора Медицинского института СумГУ по международному сотрудничеству, доктору медицинских наук, доценту кафедры патологической анатомии Роману Москаленко.

Сегодня в рамках сотрудничества между СумГУ и Университетом Умео продолжается выполнение программы академической мобильности Erasmus+ (это уже вторая программа), благодаря которой 8 аспирантов и 6 преподавателей из СумГУ проводят стажировку в Умео и 5 шведских преподавателей проводили занятия в Медицинском институте СумГУ. Также подано 2 заявки на международные гранты.