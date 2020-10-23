На Сумщине экоинспекторы задержали подводного охотника-нарушителя

Установлено, что глуховчанин добывал рыбу с помощью гарпунного ружья в темное время суток, что является грубым нарушением Правил любительского и спортивного рыболовства.
На момент обнаружения правонарушения, мужчина успел поймать 3-килограммовую щуку и сазана весом почти 6 килограммов.
Однако одному лицу за одни сутки пребывания на водоеме общего пользования разрешается вылавливать не более 3 кг рыбы. Поэтому, подводный охотник превысил разрешенный лимит добычи биоресурсов. Своими противоправными действиями мужчина нанес ущерб на сумму 646 грн.
В связи с допущенными грубыми нарушениями правил рыболовства, на гражданина составлен протокол по ч.4 ст. 85 КУоАП. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере от 340 до 680 грн с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения или без таковой. Но какое именно наказание понесет подводный охотник, теперь будет решать Глуховский горрайонный суд.