На Сумщине экоинспекторы задержали подводного охотника-нарушителя 1 ноября на водоеме в с. Некрасово Глуховского района работник Государственной экологической инспекции в Сумской области зафиксировал факт незаконного подводной охоты.

Установлено, что глуховчанин добывал рыбу с помощью гарпунного ружья в темное время суток, что является грубым нарушением Правил любительского и спортивного рыболовства.

На момент обнаружения правонарушения, мужчина успел поймать 3-килограммовую щуку и сазана весом почти 6 килограммов.

Однако одному лицу за одни сутки пребывания на водоеме общего пользования разрешается вылавливать не более 3 кг рыбы. Поэтому, подводный охотник превысил разрешенный лимит добычи биоресурсов. Своими противоправными действиями мужчина нанес ущерб на сумму 646 грн.

В связи с допущенными грубыми нарушениями правил рыболовства, на гражданина составлен протокол по ч.4 ст. 85 КУоАП. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере от 340 до 680 грн с конфискацией орудий и средств совершения правонарушения или без таковой. Но какое именно наказание понесет подводный охотник, теперь будет решать Глуховский горрайонный суд.