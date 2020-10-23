В Сумах от коронавируса умер бывший заммэра Бывший заммэра Сум и основатель первой ФМ-станции в городе Александр Папусь умер на 62-м году жизни.

Об этом в Фейсбуке сообщил сумской журналист Виталий Кохан.

«Что ни день - то неутешительные новости для журналистского сообщества Сумщины...

Сегодня от острой респираторной болезни COVID-19 умер Папусь Александр Иванович...

В свое время он был заместителем Сумского городского головы, общественным деятелем - возглавлял областную организацию работодателей «Сумщина промышленная», руководил рядом предприятий и организаций. Изделия его «Вереса» и поныне радуют глаз во многих городах и странах мира. Кавалер ордена «За заслуги» III степени.

Но для журналистов он был именно коллегой: в конце 90-х Папусь стал одним из инициаторов и организаторов создания первого FM-радио в Сумах, когда на частоте 106,4 зазвучало «Топ-радио».

Александру Ивановичу был только 61 год...

Добавляю архивное фото. Старенькое, но такое человечное...

Прощай, друг и коллега! Светлая память ... (((», - написал он.