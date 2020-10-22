В Сумах автоледи врезалась в забор и ушла с места аварии

Как сообщили в управлении патрульной полиции в Сумской области, как выяснили патрульные, женщина-водитель на автомобиле «Хюндай Санта-Фе» не придерживалась безопасной скорости и, не справившись с управлением, допустила наезд на забор частного дома. Растерявшись, она покинула место ДТП пешком. Полицейских вызвали неравнодушные граждане. Патрульные проверили номера автомобиля по имеющимся базам и установили личность водительницы. Ей позвонили и попросили вернуться на место аварии. На месте она не смогла объяснить, почему оставила место ДТП.
В итоге на нее составили два административных материала: по ст. 124 КУоАП (совершение ДТП) и ст. 122 (оставление места ДТП).
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