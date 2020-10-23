В Украине заработал контакт-центр по противодействию COVID-19 2 ноября начал работу всеукраинский бесплатный контакт-центр по противодействию COVID-19, который был запущен Министерством здравоохранения Украины.

Министр охраны здоровья Максим Степанов во время брифинга, сообщил, что теперь каждый гражданин Украины, у которого возникают вопросы по COVID-19, может позвонить независимо от места нахождения и получить ответы на интересующие вопросы.

Центр является круглосуточным и в нем работает 150 операторов. Записи будут фиксироваться автоматически и в случае, если оператору необходимо будет уточнить информацию, он должен перезвонить клиенту после получения уточнений.

Номер телефона контакт-центра: 0-800-60-20-19.