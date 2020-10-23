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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:39227

Как получить выплату за самоизоляцию из-за COVID-19

Первые пять дней самоизоляции должен оплатить работодатель, а с шестого – государство.

Что делать, если вас заставляют писать заявление на неоплачиваемый отпуск на время самоизоляции из-за COVID-19? Первое – это помнить, что работодатель просто не имеет права такого требовать. Самоизоляция оплачивается – так постановил Кабмин еще в начале пандемии.

Ворота центра экстренной медицинской помощи почти не бывают закрытыми: одна бригада выезжает, другая приезжает на короткий отдых. Среди медиков и наш герой Сергей Гученко. Его рабочий день длится 12 часов. Недавно ему пришлось пойти на самоизоляцию из-за пациентки, которая не призналась врачам, что у нее коронавирус. Врач пробыл на самоизоляции неделю, а его коллега фельдшер – две. С начала пандемии почти 7000 медиков находились на самоизоляции. Весь потерянный заработок за это время, им компенсирует Фонд социального страхования. Свою выплату получил и Сергей Гученко.

Впрочем, на оплачиваемую самоизоляцию могут рассчитывать не только медики, а и все, кто работают официально. Для этого следует открыть листок нетрудоспособности со специальной пометкой.

"Врач, который его выписывает этот листок, должен от руки написать: код 11, изоляция от COVID-19", – отмечает Светлана Зарубина, начальник управления фонда социального страхования в новостях «Сегодня» на канале «Украина».

Первые пять дней оплачивает работодатель, с шестого – Фонд социального страхования. Осуществляются выплаты так же, как на привычных нам больничных. Медикам компенсируют 100% утраченного заработка. Остальным платят половину от их средней зарплаты. А вот заставлять работника идти в отпуск за свой счет на время самоизоляции – незаконно.

"Часто такое требование связано с нежеланием нести какие-то дополнительные расходы и тратить время на оформление всей документации. Особенно, если это какое-то небольшое предприятие", – говорит юрист Павел Богомазов.

Сохранить всю зарплату, будучи на самоизоляции из-за COVID-19, возможно, только если заранее договориться с работодателем о работе из дома.

 
Общество
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