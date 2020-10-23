Официально: второй тур выборов мэра Сум состоится 15 ноября Второй тур выборов на должность Сумского городского головы состоится 15 ноября.

Так решила Сумская городская территориальная избирательная комиссия 2 ноября, сообщила заместитель главы Сумской городской ТИК Лариса Симоненко, пишет Суспільне.

По ее словам, результаты выборов в Сумской городской совет будут известны ориентировочно 5 ноября.

Официальные результаты первого тура выборов: Александр Лысенко получил 44,2% голосов сумчан, за Вадима Акперова проголосовали 14,7% избирателей. Это соответственно почти 29 тыс. и почти 9,6 тыс. голосов.

Вместе с тем 2 ноября Харьковский суд отклонил апелляционные жалобы партии «За майбутнє» к Заречной и Ковпаковской ТИК. Об этом сообщил представитель партии Алексей Сахно. Как сообщила Лариса Симоненко, на подведение итогов выборов - это не влияло.