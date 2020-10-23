Sumy Rock Fest пройде в онлайн-форматі Карантин не дає змоги зібратись разом і пофестивалити цього року... Проте команда Sumy Rock Fest не залишить глядачів без свята рок-музики у Сумах.

Sumy Rock Fest-2020 стартує 28 листопада у форматі online на Facebook, YouTube та Instagram.

Молода українська рок-кров на повноцінній, потужній сцені, за якою ти будеш спостерігати наживо! Але не очікуй чергового, нудного LIVE - ми готуємо для тебе інтерактиви з музикантами, розіграші подарунків, і головне - крута рок-музика наживо! Ми зробимо максимально так, аби ти відчував себе на живому фесті.

У зв'язку з тимчасовою зміною формату фестивалю учасники відбираються оргкомітетом.

Ми отримали понад 150 заявок на участь від гуртів з усієї України і не тільки! Нині триває розгляд заявок і хто буде запалювати нашу сцену - дізнаємось вже зовсім скоро, пишуть організатори.