Сумчанин предлагает большую перестройку Харьковской На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Перестройка Харьковской».

«Текущий ремонт не выдерживает критики. Улица является опасной как для автомобилистов, так и для пешеходов. Это просто аэродром, которому не место в современном городе. Эта среда, которая провоцирует нарушать ПДД и скоростной режим. Требую создания улицы 21 века, а не 20-го.

Предлагаю концепт:

1. Основа: 2 полосы по 2,75м в разные потоки. Одна совместима полоса - для общественного транспорта и поворотов направо, вторая - только прямо.

2. Дополнительная полоса-карман для поворотов налево.

3. Зеленое разделение потоков с велодорожкой.

4. Двухфазовые переходы.

5. Закопать все подземные переходы. Только регулируемые наземные.

6. Приподнять заезды во дворы до уровня тротуара

Данный концепт автоматически успокаивает и приводит в порядок движение, повышает внимание автомобилистов к окружающей среде», - пишет автор петиции Карпенко Артем Владимирович.

По состоянию на 3 ноября петицию подписали 1 человек из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 44 дня.

Подписать петицию можно здесь.