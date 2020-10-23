Сумчанин предлагает большую перестройку Харьковской

«Текущий ремонт не выдерживает критики. Улица является опасной как для автомобилистов, так и для пешеходов. Это просто аэродром, которому не место в современном городе. Эта среда, которая провоцирует нарушать ПДД и скоростной режим. Требую создания улицы 21 века, а не 20-го.
Предлагаю концепт:
1. Основа: 2 полосы по 2,75м в разные потоки. Одна совместима полоса - для общественного транспорта и поворотов направо, вторая - только прямо.
2. Дополнительная полоса-карман для поворотов налево.
3. Зеленое разделение потоков с велодорожкой.
4. Двухфазовые переходы.
5. Закопать все подземные переходы. Только регулируемые наземные.
6. Приподнять заезды во дворы до уровня тротуара
Данный концепт автоматически успокаивает и приводит в порядок движение, повышает внимание автомобилистов к окружающей среде», - пишет автор петиции Карпенко Артем Владимирович.
По состоянию на 3 ноября петицию подписали 1 человек из 250 необходимых.
До конца сбора подписей осталось 44 дня.
Подписать петицию можно здесь.