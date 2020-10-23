На Сумщине еще 338 новых случаев коронавируса За понедельник в Сумской области подтвердили в 2 раза больше новых случаев, чем за воскресенье.

По состоянию на утро 3 ноября в области подтверждено уже 12409 случаев заболевания COVID-19. В Украине подтверждено 8738 новых случаев, - всего 410 932.