Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:101823

На Сумщине 12409 случаев коронавируса: подробности

По состоянию на 3 ноября на Сумщине 12409 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 338 человек (Сумы - 196, Шостка - 12, Ромны - 35, Ахтырка – 19, Глухов - 3, Белопольский р-н - 3, Бурынский р-н – 13, Великописаревский р н - 2, Глуховский р-н - 1, Краснопольский р-н - 1, Кролевецкий р-н - 8, Недригайловский р-н - 7, Ахтырский р-н - 2, Путивльский р-н - 2, Роменский р-н – 10, Сумской р-н – 19, Тростянецкий р-н - 4, Шосткинский р-н - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 192 летальных случая, из них 2 - за прошедшие сутки (Сумы, Ахтырский р-н).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 4868 человек, из них за минувшие сутки - 365 (Сумы - 320, Конотоп - 2, Ромны - 3, Глухов - 1, Белопольский р-н - 12, Бурынский р-н - 6, Краснопольский р-н - 1, Кролевецкий р-н - 2, Сумский р-н - 18).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 8065 случаев заболевания, в Сумском районе - 888, Белопольский район - 340, Бурынский район - 82, пгт Великая Писаревка - 8, г. Глухов - 88, Глуховский район - 42, г. Конотоп - 548, Конотопский район - 89, Краснопольский р-н - 99, Кролевецкий район - 168, г. Лебедин - 233, Лебединский р-н - 40, Липово-Долинский р-н - 42, Недригайловский район - 169, г. Ахтырка - 343, Ахтырский р-н - 88, Путивльский район - 37, г. Ромны - 365, Роменский район - 139, Середина-Будский р-н - 48, Тростянецкий район - 165, г. Шостка - 279, Шосткинский р-н – 22, Ямпольский р-н - 22.

Фото
Общество Коронавирус

По тематике

Сумчанин рассказал, как вылечился от COVID-19, имея негативный тест
Вчера 14:18

Сумчанин рассказал, как вылечился от COVID-19, имея негативный тест

Сумчанин Дмитрий Тищенко выяснил, что переболел коронавирусом, хотя ПЦР-тест был негативным....

На Сумщине 11924 случая коронавируса: подробности
01.11.2020 10:26

На Сумщине 11924 случая коронавируса: подробности

По состоянию на 1 ноября на Сумщине 11924 случая заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине 11750 случаев коронавируса: подробности
31.10.2020 10:37

На Сумщине 11750 случаев коронавируса: подробности

По состоянию на 31 октября в Сумской области 11750 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине 242 новых случая коронавируса, в Украине – антирекорд
31.10.2020 08:48

На Сумщине 242 новых случая коронавируса, в Украине – антирекорд

На утро 31 октября в Сумской области подтверждено уже 11750 случаев заболевания COVID-19....

На Сумщине 11508 случаев коронавируса: подробности
30.10.2020 09:30

На Сумщине 11508 случаев коронавируса: подробности

По состоянию на 30 октября в Сумской области 11508 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

Новости

На Сумщине 12409 случаев коронавируса: подробности
Сегодня 09:10
Официально: второй тур выборов мэра Сум состоится 15 ноября
Вчера 22:43
СБУ, прокуратура и полиция внезапно решили, что судья мог получить взятку
Сегодня 10:58
В Сумах демонтировали незаконно установленный киоск
Сегодня 10:15
Стали известны подробности ДТП, в котором погиб сумской прокурор с семьей
Сегодня 09:36
На Сумщине еще 338 новых случаев коронавируса
Сегодня 08:51
Сумчанин предлагает большую перестройку Харьковской
Сегодня 08:48
Sumy Rock Fest пройде в онлайн-форматі
Сегодня 08:41
В Конотопе проведут сессию, на которой будут решать, будет ли в городе лаборатория для тестирования на коронавирус
Сегодня 08:12
Прокурор из Сум погиб в ДТП вместе с женой и ребенком
Вчера 22:45
Как получить выплату за самоизоляцию из-за COVID-19
Вчера 20:39
В Украине заработал контакт-центр по противодействию COVID-19
Вчера 20:36
view counter

Статьи

«Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України»: допомогти землевласнику, орендарю, громаді
29.10.2020 19:35
Обережно, чадний газ!
29.10.2020 17:26
Служба зайнятості Сумщини: Гід орієнтує в нових е-сервісах
29.10.2020 09:28
Дизайн интерьера банка: главные особенности
28.10.2020 18:43
Новая мама на 7 дней
28.10.2020 10:51
Как проголосовали в Сумах: предварительные итоги
28.10.2020 09:15
Рекорд довіри виборців в Україні: кандидат від «Нашого краю» отримав майже 93% голосів
27.10.2020 17:44
Вита Семеренко: «В первый день у меня была паника, но лучше сейчас переболеть, чем во время сезона» 1
26.10.2020 11:37
Національний банк України нагадує, що цьогоріч вилучено з обігу монети лише номіналом 25 копійок. Всі інші є законним засобом платежу
26.10.2020 11:31
Тростянецкий «Круглый двор» попал в дополненную реальность
26.10.2020 09:20
Як правильно голосувати на місцевих виборах
23.10.2020 15:53
Как на Сумщине подготовились к выборам
23.10.2020 13:41
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.