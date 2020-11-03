На Сумщине 12409 случаев коронавируса: подробности По состоянию на 3 ноября на Сумщине 12409 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 338 человек (Сумы - 196, Шостка - 12, Ромны - 35, Ахтырка – 19, Глухов - 3, Белопольский р-н - 3, Бурынский р-н – 13, Великописаревский р н - 2, Глуховский р-н - 1, Краснопольский р-н - 1, Кролевецкий р-н - 8, Недригайловский р-н - 7, Ахтырский р-н - 2, Путивльский р-н - 2, Роменский р-н – 10, Сумской р-н – 19, Тростянецкий р-н - 4, Шосткинский р-н - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 192 летальных случая, из них 2 - за прошедшие сутки (Сумы, Ахтырский р-н).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 4868 человек, из них за минувшие сутки - 365 (Сумы - 320, Конотоп - 2, Ромны - 3, Глухов - 1, Белопольский р-н - 12, Бурынский р-н - 6, Краснопольский р-н - 1, Кролевецкий р-н - 2, Сумский р-н - 18).

По информации Сумского областного лабораторного центра МЗ Украины, за все время пандемии коронавируса в Украине в г. Сумы было зафиксировано 8065 случаев заболевания, в Сумском районе - 888, Белопольский район - 340, Бурынский район - 82, пгт Великая Писаревка - 8, г. Глухов - 88, Глуховский район - 42, г. Конотоп - 548, Конотопский район - 89, Краснопольский р-н - 99, Кролевецкий район - 168, г. Лебедин - 233, Лебединский р-н - 40, Липово-Долинский р-н - 42, Недригайловский район - 169, г. Ахтырка - 343, Ахтырский р-н - 88, Путивльский район - 37, г. Ромны - 365, Роменский район - 139, Середина-Будский р-н - 48, Тростянецкий район - 165, г. Шостка - 279, Шосткинский р-н – 22, Ямпольский р-н - 22.