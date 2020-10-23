СБУ, прокуратура и полиция внезапно решили, что судья мог получить взятку А суд дал доступ к данным о звонках и сообщениях судьи за целый год.

Глава Глуховского горрайонного суда Сумской области Андрей Колодяжный неожиданно для себя стал объектом пристального внимания со стороны Службы безопасности Украины и органов прокуратуры.

Как сообщил судья в Высший совет правосудия, ему стало известно, что 27 августа 2020 года Заречный районный суд г. Сумы предоставил группе следователей временный доступ к информации, имеющей отношение к телефонным переговорам А. Колодяжного. Следствие, в частности, заинтересовала информация о входящих/исходящих телефонных звонках судьи, его SMS-сообщениях с указанием даты, времени и длительности соединений за период с 17 января 2019 года по 23 декабря 2019 года.

Также судье стало известно, что 26 ноября 2019 года прокуратура Сумской области начала уголовное производство по факту якобы получения судьей неправомерной выгоды. Уголовное производство при этом было открыто на основании рапорта сотрудника Управления СБУ в Сумской области, а затем передано для расследования в полицию.

Интересно, что, по данным следствия, судья якобы получил взятку уже после окончания пятилетнего срока своих полномочий.

В своем сообщении в Совет правосудия А. Колодяжный обратил внимание, что доступ к информации о телефонных переговорах судьи следствие получило только через год, после того как было зарегистрировано соответствующее уголовное производство. Кроме того, как отметил судья, полиция и СБУ не уполномочены вести расследование в отношении судьи.

Судью, как следует из сообщения в ВСП, также возмутило то, что ему не была разъяснена ни суть возникших к нему подозрений, не были представлены какие-либо доказательства его противоправного поведения, а данные, к которым получило доступ следствие, содержат большой массив информации за довольно значительный период времени. Фактически, эти данные, как отметил судья, позволяют получить доступ к информации и о личной жизни судьи.

«В совокупности с тем, что я занимаю должность председателя суда, являюсь также следственным судьей, а также имею в производстве ряд дел, досудебное расследование по которым осуществлялось полицией, СБУ, под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области, у меня есть обоснованные основания считать, что такие действия осуществляются исключительно для того, чтобы запугать меня с целью принятия выгодных для указанных правоохранительных структур решений по этим делам», - отметил А. Колодяжный.

Теперь в данной ситуации попробует разобраться Высший совет правосудия, пишет Судебно-юридическая газета.