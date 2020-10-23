На Сумщине кандидат в депутаты пытался "прикупить" себе голосов

Как установили следователи полиции, мужчина участвовал в избирательной гонке и боролся за мандат депутата городского совета от одной из политических партий. Однако в соответствии с параллельным подсчетом голосов указанная политсила получила менее 5% голосов избирателей.
Поэтому кандидат в депутаты пытался через посредника договориться с уполномоченным лицом городской территориальной избирательной комиссии о внесении ложных сведений о результатах голосования. В частности кандидат передал через посредника 500 долларов США, а настаивал на увеличении голосов за политическую партию на 140 единиц.
Противоправную деятельность кандидата в депутаты разоблачили сотрудники Службы безопасности Украины в Сумской области, Следственного управления Нацполиции и прокуратуры Сумской области.
Сейчас следствие продолжается. Мужчине может грозить несколько лет тюрьмы. Впрочем, последнюю «точку» в этом деле поставит решение суда, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.