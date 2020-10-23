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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:41161

Сумчани можуть стати частиною Всеукраїнської акції до Дня української писемності та мови

У понеділок, 9 листопада, відбудеться унікальна освітня подія – XX Всеукраїнський радіодиктант національної єдності.

Традиційний захід з нагоди Дня української писемності та мови цьогоріч буде ще більш масштабним – радіодиктант транслюватимуть на всіх платформах Суспільного мовника (26 телеканалах, зокрема UA:ПЕРШИЙ і UA:СУМИ, на UA:Українське радіо та у соцмережах).

Текст для диктанту написав відомий письменник і видавець Іван МАЛКОВИЧ, науковою консультанткою проєкту стала доктор філологічних наук, професор Лариса МАСЕНКО, читатиме диктант знаменита акторка Римма ЗЮБІНА.

Спецпроєкт стартуватиме в ефірі Українського радіо та Радіо Культура о 9:00, де ведучі в студії розкажуть історію диктанту, а сам радіодиктант розпочнеться о 9:15.

Одразу після завершення диктанту охочі взяти участь у конкурсі на найкращу роботу можуть надсилати написані диктанти за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 26, 01001 або на електронну пошту за адресою: rd@ukr.radio.Після оприлюднення диктанту (11 листопада) електронні листи не прийматимуть, тому важливо, щоб гриф дати надсилання був не пізніше ніж 10 листопада.

Усі надіслані роботи перевірить спеціальна фахова комісія. Роботи, написані без помилок, отримають подарунки від партнерів проєкту.

Результати буде оголошено упродовж 1–2 місяців, залежно від кількості отриманих листів.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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