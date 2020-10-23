В Сумах пропал 15-летний подросток Правоохранители Сумщины разыскивают без вести пропавшего несовершеннолетнего Александра Жугана.

Работники Сумского отдела полиции устанавливают местонахождение 15-летнего жителя областного центра. По словам бабушки, сегодня, около семи утра парень ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

На вид Саше 15 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, имеет короткие черные волосы.

Был одет в темно-синюю куртку и черные спортивные штаны, обут в черные кроссовки.

При себе имел темно-синий рюкзак с одеждой.

Работники полиции обращаются ко всем неравнодушным гражданам с просьбой: если у вас есть какие-либо информацию, которая поможет установить местонахождение подростка, сообщите об этом в Сумской отдела полиции по адресу: г. Сумы, ул. Первомайская, 21, тел. (0542) 66-72-04, 050-30-72-005, 050-40-73-102 или на линию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.