В Конотопе годовалый малыш получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясением мозга В хирургическое отделение Конотопской центральной районной больницы попал годовалый малыш с диагнозом закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясением мозга и раны головы.

Как установили сотрудники полиции, ребенок упал с дивана и получил травмы, с которыми и был госпитализирована в больницу.

Чтобы предотвратить подобные случаи, правоохранители снова обращаются к взрослым гражданам с призывом не оставлять детей без присмотра. Бытовую химию, медикаменты, острые и режущие предметы храните в недоступном для детей месте. Специальными заглушками закрывайте электрические розетки. Следите, что попадает в руки малышей. Особенно опасны мелкие элементы круглой формы, которые дети могут положить в рот или нос. Потенциальную опасность также несут комнатные растения, которые обычно являются ядовитыми. При перевозке детей автомобилем пользуйтесь специальным автокреслом, которое должно быть надежно закреплено, а пассажир - зафиксирован ремнями безопасности.

Следуйте простым правилам безопасности, и вам не придется корить себя за собственную минутную невнимательность. Будьте ответственными и следите за безопасностью своих детей, и пусть они растут здоровыми и счастливыми, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.