На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание легковушки (видео) Сегодня, 3 ноября, в 4:29, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля ВАЗ 2199 по ул. Генерала Тхора в г. Конотоп.

О пожаре сообщил владелец, который увидел дым и пламя из-под капота через окно квартиры. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что огнем охвачен почти весь автомобиль.

В 4:38 возгорание локализовали, а в 4:50 - потратив на тушение более 2 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.