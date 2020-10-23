На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание легковушки (видео)

О пожаре сообщил владелец, который увидел дым и пламя из-под капота через окно квартиры. На место происшествия был направлен дежурный караул 12-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что огнем охвачен почти весь автомобиль.
В 4:38 возгорание локализовали, а в 4:50 - потратив на тушение более 2 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.