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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:571168

В Сумах хотят ослабить карантин

Сегодня, 3 ноября, прошло внеочередное заседание исполкома Сумского горсовета.

Исполнительный комитет Сумского горсовета принял обращение к главе Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по применению противоэпидемических мероприятий на территории Сумской городской территориальной громады, на которой установлен «красный» уровень эпидемической опасности.

В этом документе исполнительный комитет просит главу Сумской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Романа Грищенко и руководителя Сумского областного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации Сергея Банникова обратиться с ходатайством к Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с предложением при строгом соблюдении масочного режима, придерживания социальной дистанции и соблюдения мер дезинфекции на территории Сумской городской территориальной громады разрешить посещение с 9 ноября учебных заведений учащимися 1-4 классов общеобразовательных школ, а учениками 5-11 классов, - дистанционно.

Вместе с тем, ограничить:

- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т.д. (кроме специализированных отделов типа кафетерий, буфет, чарочная т.д., расположенных в объектах торговли) в период с 20:00 до 8:00;

- деятельность объектов торговли по продаже непродовольственных товаров, в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах (ТРЦ) и на рынках в период с 20:00 до 8:00;

- работу торгово-развлекательных центров (ТРЦ) в период с 20:00 до 8:00;

- прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере торгового и бытового обслуживания населения в период с 20:00 до 8:00;

- деятельность спортивных залов, фитнес-центров при приеме посетителей не более одного человека на 10 кв. м помещения в период с 20:00 до 8:00.

По мнению исполкома, это будет способствовать предупреждению социальной напряженности среди населения по вопросам организации образовательного процесса в условиях карантина, недопущению гражданского неповиновения со стороны предпринимательского сообщества по вопросам осуществления хозяйственной деятельности в условиях карантина, а также избежанию вспышек недовольства в городской территориальной громаде.

Общество Карантин
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