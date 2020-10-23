В Ромнах сбили 60-летнюю велосипедистку Полиция устанавливает обстоятельства ДТП, в котором травмировалась велосипедистка.

2 ноября, около 9.30, на улице Прокопенко в городе Ромны 29-летний водитель автомобиля ВАЗ-2105 совершил наезд на 60-летнюю велосипедистку.

В результате женщину с телесными повреждениями госпитализирован в Роменскую ЦРБ для оказания помощи. Оба транспортных средства помещены на спецплощадку полиции.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», в рамках которого устанавливают обстоятельства и причины этого события, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.