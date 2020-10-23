15 прокуроров с Сумщины не прошли аттестацию С 2 марта 2020 года для прокуроров прокуратуры Сумской области начался процесс аттестации, который состоял из трех этапов.

На первом этапе с целью выявления уровня знаний и умений в применении закона прокурорам необходимо было ответить на 100 вопросов, которые сформированы из 6606.

На втором этапе прокуроров ждал абстрактно-логический и вербальный тест, состоящий из 60 вопросов. На третьем этапе прокуроры выполняли практическое задание, после чего проходили собеседование с кадровой комиссией с целью выявления соответствия требованиям профессиональной компетентности, профессиональной этики и добродетели.

К аттестации были допущены 112 прокуроров. Не прошли аттестацию 15 прокуроров. Следует отметить, что прокуроры прокуратуры Сумской области на 2-м месте в Украине по успеваемости прохождения аттестации.

В настоящее время процесс реформирования региональной прокуратуры завершился.

В то же время начата аттестация прокуроров местных прокуратур. На Сумщине 176 прокуроров местного уровня изъявили желание пройти аттестацию, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.