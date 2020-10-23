15 прокуроров с Сумщины не прошли аттестацию

На первом этапе с целью выявления уровня знаний и умений в применении закона прокурорам необходимо было ответить на 100 вопросов, которые сформированы из 6606.
На втором этапе прокуроров ждал абстрактно-логический и вербальный тест, состоящий из 60 вопросов. На третьем этапе прокуроры выполняли практическое задание, после чего проходили собеседование с кадровой комиссией с целью выявления соответствия требованиям профессиональной компетентности, профессиональной этики и добродетели.
К аттестации были допущены 112 прокуроров. Не прошли аттестацию 15 прокуроров. Следует отметить, что прокуроры прокуратуры Сумской области на 2-м месте в Украине по успеваемости прохождения аттестации.
В настоящее время процесс реформирования региональной прокуратуры завершился.
В то же время начата аттестация прокуроров местных прокуратур. На Сумщине 176 прокуроров местного уровня изъявили желание пройти аттестацию, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.