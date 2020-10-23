В Сумах прогнозируют туман Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду, 4 ноября, Сумы ночью и утром укроет туман.

В течение суток синоптики прогнозируют переменную облачность, без существенных осадков. Ветер переменных направлений 3-8 м/с. Столбики термометров покажут ночью 3-5 °С тепла, днем 10-12 °С.