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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:51246

В Тростянце вандал порезвился на «Медвежьей поляне»

Очередной неприятный случай произошел в зоне отдыха «Медвежья поляна» на р. Боромля в Тростянце 2 ноября.

Около 17.50 неизвестный мужчина зашел в зону отдыха, начал переворачивать мусорные баки, а тогда, как говорится, «по живому» оторвал дверь вместе с петлями на общественном туалете. Очевидно, заметив, что попал в поле зрения камеры видеонаблюдения, начал с силой трясти опору, на которой был закреплен прибор, почти сорвав его.

Руководителем общественного формирования «Січ» Анатолием Касьяновым по данному факту совершенных правонарушений было направлено заявление в полицию. Известно, что личность  вандала уже установлена, его задержание - лишь вопрос времени. Анатолий Касьянов добавил, что на данном месте отдыха вскоре будет установлено дополнительно три скрытых видеокамеры наблюдения, что в значительной мере будет способствовать быстрому установлению личностей хулиганов, вандалов и других правонарушителей, сообщает Тростянецкий горсовет.

Право
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