На Сумщине полиция разыскивает без вести пропавшего Валерия Клюшника Мужчина 1 первого ноября ушел из дома в селе Пироговка Шосткинского района и обратно не вернулся, его местонахождение остается неизвестным.

Полицейские ведут поиски 23-летнего парня и обращаются за помощью к гражданам.

На вид разыскиваемому 25 лет, ростом 171 см, худощавого телосложения. Имеет темные волосы и карие глаза. Среди особых примет - на руке татуировку в виде букв К.В. Был одет: куртка и брюки военного образца.

На розыск без вести пропавшего ориентирован личный состав полиции Шостки. Соответствующая ориентировка с описанием внешности и фотографией мужчины разослано во все отделы и отделения полиции области.

Полиция призывает всех граждан не быть равнодушными. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске Валерия Клюшника, просьба сообщить в Шосткинский отдела полиции по адресу: ул. Свободы, 67, или по телефонам: 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102».