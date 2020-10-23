Сумские полицейские оперативно разыскали пропавшего 15-летнего парня Несколько часов понадобилось правоохранителям, чтобы установить местонахождение 15-летнего Александра Жугана.

Утром в дежурную часть Сумского отдела полиции позвонила женщина и сообщила, что сегодня, около семи утра, ее внук ушел из дома в неизвестном направлении и пропал. На поиски парня были задействованы полицейские города и ориентированы другие подразделения полиции.

Буквально за пять часов поисков полицейским удалось установить местонахождение подростка. Как оказалось, все это время Саша гостил у своего товарища. Во время разговора с правоохранителями юноша объяснил поступок ссорой с бабушкой.

Сейчас жизни и здоровью парня ничего не угрожает. С несовершеннолетним беглецом полицейские провели воспитательную беседу о недопустимости такого поведения. А он, в свою очередь, пообещал сделать надлежащие выводы и не повторять подобные поступки в будущем, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.