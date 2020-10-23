В Путивле пожарные ликвидировали возгорание жилого дома

О пожаре сообщил сын хозяйки. На место происшествия был направлен дежурный караул 15-й Государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что огнем охвачено кровлю на площади до 5 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на весь дом.
В 17:50 возгорание локализовали, а в 18:06 - потратив на тушение около 2 тонн воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.