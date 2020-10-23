В Сумах полиция поймала наркодилера Сегодня, 3 ноября, сотрудники Сумского отдела полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры, при силовой поддержке спецподразделения КОРД прекратили деятельность мужчины, который занимался сбытом наркотических веществ.

В ходе санкционированного обыска по месту жительства 35-летнего сумчанина правоохранители обнаружили и изъяли 9 полиэтиленовых зип-пакетов с веществом растительного происхождения, 2 зип-пакета с порошкообразным наркотическим веществом, 4 стеклянные емкости и пластиковую трубку, внешне похожие на устройства для употребления наркотических средств с наслоением наркотического вещества, весы, мобильный телефон, денежные средства в сумме 100 гривен.

Как установили сотрудники полиции, мужчина реализовывал наркотики прямо у себя дома. Пользуясь тем, что живет на первом этаже дома - передавал запрещенные вещества своим «клиентам» через форточку в окне.

Полицейские уже задокументировать два факта сбыта им наркотических средств.

Злоумышленник уже неоднократно судим за совершение аналогичных и других преступлений.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до восьми лет. Все изъятое правоохранители направили на экспертизу, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.