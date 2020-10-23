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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 20:38553

Капремонт Харьковского моста может обойтись в 80 млн грн

Об этом сообщил начальник управления жилищно-коммунального хозяйства департамента инфраструктуры Виктор Павленко.

Он сообщил, что проектно-сметную документацию на капитальный ремонт моста на Харьковской планируют заказать в следующем году, пишет Суспільне.

В 2018 году департамент инфраструктуры заказывал обследование моста, рассказал начальник жилищно-коммунального хозяйства Виктор Павленко.

«Работы были выполнены. И требовали дальнейшего изготовления проектно-сметной документации, для определения стоимости работ и планирования бюджета на следующий год. К сожалению, сумма, которая была выделена в 2019 году на проектно-сметную документацию, а это 300 000 гривен, не нашла желающих участвовать в тендере. Это были и сумские предприятия, и днепропетровское и даже киевское. Они предлагали сумму за выполнение работы от 750 000 до 1,2 миллиона гривен за изготовление проектно-сметной документации», - рассказал Павленко.

На 2021, по его словам, в проект бюджета заложили деньги на нужную документацию – 1 млн грн. И тогда в планах - капитальный ремонт моста. На это, по предварительным расчетам, необходимо более 80 млн гривен.

Напомним: летом 2020-го года отремонтировали проезжую часть улицы Харьковская, в том числе на мосту. Работы проводило КП «Дорремстрой». На это из государственного бюджета - дорожного фонда поступило 80 млн гривен.

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