Роменские спасатели получили новую технику Спасательное подразделение Межрегионального центра быстрого реагирования в Ромнах получило 2 автомобиля на базе шасси FORD RANGER (специальные аварийно-спасательные автомобили САРМ-Л).

Техника, которая значительно усилит возможности роменских специалистов и сократит время прибытия на чрезвычайные ситуации, поступила в рамках Государственной программы повышения безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года. Теперь спасательное подразделение Центра на 100 процентов укомплектовано новой техникой.

Полученная техника будет использоваться для обеспечения действий спасателей при проведении первоочередных аварийно-спасательных работ, ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, мероприятий по поиску пострадавших и оказания им домедицинской помощи, организации связи и оповещения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Автомобили укомплектованы всем необходимым, в частности: гидравлическим и пневматическим аварийно-спасательным оборудованием (резак, разжимы, домкраты, пневматические подушки), первичными средствами пожаротушения, системами стабилизации поврежденных транспортных средств, аварийно-спасательными средствами малой механизации, шанцевым инструментом, средствами навигации и оповещения, осветительной установкой, аварийно-сигнальными фонарями и т.п.

Всего за период с декабря 2016 по настоящее время, подразделение получило 11 новых автомобилей.