Роменские спасатели получили новую технику

Техника, которая значительно усилит возможности роменских специалистов и сократит время прибытия на чрезвычайные ситуации, поступила в рамках Государственной программы повышения безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года. Теперь спасательное подразделение Центра на 100 процентов укомплектовано новой техникой.
Полученная техника будет использоваться для обеспечения действий спасателей при проведении первоочередных аварийно-спасательных работ, ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий, мероприятий по поиску пострадавших и оказания им домедицинской помощи, организации связи и оповещения при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Автомобили укомплектованы всем необходимым, в частности: гидравлическим и пневматическим аварийно-спасательным оборудованием (резак, разжимы, домкраты, пневматические подушки), первичными средствами пожаротушения, системами стабилизации поврежденных транспортных средств, аварийно-спасательными средствами малой механизации, шанцевым инструментом, средствами навигации и оповещения, осветительной установкой, аварийно-сигнальными фонарями и т.п.
Всего за период с декабря 2016 по настоящее время, подразделение получило 11 новых автомобилей.
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