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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:34294

Сумчане считают, что отремонтированную Харьковскую пора снова ремонтировать

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Ремонт отремонтированной дороги по ул. Харьковская».

«Этим летом был сделан капитальный ремонт дороги по ул. Харьковская. Еще не наступила зима, а покрытие уже нуждается в ремонте. Особенно на регулируемом перекрестке «Мануфактура».

На первой полосе, в направлении центра города, там появились поперечные волны, а на всех остальных полосах появились продольные волны, так называемые «колеи». Смотря на это - я лично, а также все, кто подписывается под этой петицией - считаем ремонт дороги по ул. Харьковская некачественным, и требуем реакции от власти и правоохранительных органов», - пишет автор петиции Кириченко Ярослав Вячеславович.

По состоянию на 4 ноября петицию подписали 18 человек из 250 необходимых.

До конца сбора подписей осталось 40 дней.

Подписать петицию можно здесь.

Общество
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