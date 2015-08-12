Кто прошел в Сумской горсовет (поименно)?

Свои результаты он опубликовал на своей странице в Фейсбуке.
Количество депутатских мандатов:
Батькивщина – 13: Александр Лысенко, Анатолий Сагач, Светлана Липовая, Виктория Гробова, Владимир Шилов, Александр Вегера, Олег Левченко, Дмитрий Васюнин, Александр Зименко, Андрей Баранов, Валентина Доминас, Александр Джаришнелов, Елена Дяговец
ОПЗЖ – 9: Юрий Чмырь, Виталий Жиленко, Игорь Перепека, Юрий Перепека, Александр Соколов, Юрий Жиленко, Александр Стрельченко, Наталия Холявка, Наталия Стрельченко
ЕС – 9: Вадим Акперов, Владимир Чепик, Марина Нагорная, Дмитрий Лантушенко, Дмитрий Хандурин, Расул Галаев, Евгений Косяненко, Ирина Губская, Инна Босенко
Слуга Народа – 8: Олег Резник, Игорь Кальченко, Сергей Дмитренко, Владислав Куц, Рустам Галаев, Максим Зеленский, Артем Кобзар, Ефрем Лазарев
Сила и Честь – 3: Ирина Купрейчик, Ирина Дяденко, Александр Кисиль
Списки не окончательные, так некоторые кандидаты баллотировались и в областной совет. А Александр Лысенко и Вадим Акперов претендуют на кресло мэра.
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