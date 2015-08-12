Кто прошел в Сумской горсовет (поименно)? Секретарь Сумского горсовета Андрей Баранов подсчитал, кто из кандидатов в депутаты прошел в новый состав горсовета.

Свои результаты он опубликовал на своей странице в Фейсбуке. Количество депутатских мандатов: Батькивщина – 13: Александр Лысенко, Анатолий Сагач, Светлана Липовая, Виктория Гробова, Владимир Шилов, Александр Вегера, Олег Левченко, Дмитрий Васюнин, Александр Зименко, Андрей Баранов, Валентина Доминас, Александр Джаришнелов, Елена Дяговец ОПЗЖ – 9: Юрий Чмырь, Виталий Жиленко, Игорь Перепека, Юрий Перепека, Александр Соколов, Юрий Жиленко, Александр Стрельченко, Наталия Холявка, Наталия Стрельченко ЕС – 9: Вадим Акперов, Владимир Чепик, Марина Нагорная, Дмитрий Лантушенко, Дмитрий Хандурин, Расул Галаев, Евгений Косяненко, Ирина Губская, Инна Босенко Слуга Народа – 8: Олег Резник, Игорь Кальченко, Сергей Дмитренко, Владислав Куц, Рустам Галаев, Максим Зеленский, Артем Кобзар, Ефрем Лазарев Сила и Честь – 3: Ирина Купрейчик, Ирина Дяденко, Александр Кисиль Списки не окончательные, так некоторые кандидаты баллотировались и в областной совет. А Александр Лысенко и Вадим Акперов претендуют на кресло мэра.