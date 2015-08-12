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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:151996

Кто прошел в Сумской горсовет (поименно)?

Секретарь Сумского горсовета Андрей Баранов подсчитал, кто из кандидатов в депутаты прошел в новый состав горсовета.

Свои результаты он опубликовал на своей странице в Фейсбуке.

Количество депутатских мандатов:

Батькивщина – 13: Александр Лысенко, Анатолий Сагач, Светлана Липовая, Виктория Гробова, Владимир Шилов, Александр Вегера, Олег Левченко, Дмитрий Васюнин, Александр Зименко, Андрей Баранов, Валентина Доминас, Александр Джаришнелов, Елена Дяговец

ОПЗЖ – 9: Юрий Чмырь, Виталий Жиленко, Игорь Перепека, Юрий Перепека, Александр Соколов, Юрий Жиленко, Александр Стрельченко, Наталия Холявка, Наталия Стрельченко

ЕС – 9: Вадим Акперов, Владимир Чепик, Марина Нагорная, Дмитрий Лантушенко, Дмитрий Хандурин, Расул Галаев, Евгений Косяненко, Ирина Губская, Инна Босенко

Слуга Народа – 8: Олег Резник, Игорь Кальченко, Сергей Дмитренко, Владислав Куц, Рустам Галаев, Максим Зеленский, Артем Кобзар, Ефрем Лазарев

Сила и Честь – 3: Ирина Купрейчик, Ирина Дяденко, Александр Кисиль

Списки не окончательные, так некоторые кандидаты баллотировались и в областной совет. А Александр Лысенко и Вадим Акперов претендуют на кресло мэра.

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