В Ворожбе в аварии погибли двое

Происшествие произошло сегодня, 4 ноября, около трех утра, в городе Ворожба Белопольского района. В результате столкновения легковушки и грузовика погибли два пассажира ВАЗа.
На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа Белопольского отделения полиции. Правоохранители установили: в грузовой автомобиль ГАЗель, припаркованный на обочине возле магазина, врезалась ВАЗ-2101.
В результате столкновения одна пассажирка погибла на месте происшествия. Второй пострадавший скончался в больнице. Третий госпитализирован.
Водитель легковушки с места происшествия скрылся. Впрочем, через час в полицию позвонили медики бригады «скорой» и сообщили, что к ним за помощью обратился мужчина, которого якобы избили неизвестные, но его телесные повреждения имеют иной характер, присущий дорожно-транспортном происшествии. Сейчас его в больнице опрашивают следователи.
Сейчас на месте происшествия работает полиция. По факту аварии открытое уголовное производство по признакам ч.2 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения», в рамках которого устанавливают причины и обстоятельства столкновения, а также лица участников ДТП. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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