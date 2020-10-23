В Шостке поймали магазинную воровку Находясь в супермаркете в качестве посетительницы, злоумышленница набирала с полок понравившийся товар и, не уплатив за него, выносила мимо кассы.

В полицию Шостки поступило сообщение от охранника одного из супермаркетов города. Мужчина рассказал, что задержал посетительницу, которая похитила из магазина товар и пыталась убежать. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа полиции.

Как выяснилось, разоблаченной женщине 28 лет, она местная. В ее сумке полицейские нашли неоплаченный товар: колбасу, рыбные консервы, сыр, водку и детскую игрушку. Все это было изъято и возвращено владельцам.

Во время проверки на причастность подозреваемой к совершению других подобных преступлений выяснилось, что накануне ночью она таким же образом похитила из другого круглосуточного супермаркета предметы гигиены, лак для волос, продукты питания. Общая сумма ущерба по краже составила почти тысячу гривен.

В свое оправдание женщина говорит, что не было денег на приобретение товара, а потому и пошла на преступления.

В полиции действия злоумышленницы квалифицировали по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 185 «Кража» и ст. 186 «Грабеж». За содеянное ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.