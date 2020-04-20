Полиция Сумщины открыла 28 уголовных дел по выборам В течение предвыборной кампании и в день проведения местных выборов полиция области зафиксировала ряд противоправных действий, которые прямо или косвенно касались нарушения процесса волеизъявления граждан. Правоохранители области начали 28 уголовных производств.

Так, следователями Краснопольского отделения полиции задокументирован факт голосования члена избирательной комиссии за своего мужа, который в день выборов находился за пределами страны. В другом случае житель Шосткинщины во время голосования нарушил общественный покой и на законные требования работника полиции, который осуществлял охрану общественного порядка на участке, оказал сопротивление. По результатам расследования уголовных производств, начатых по указанным фактам, уже составлены и направлены в суд обвинительные акты.

Еще в пяти уголовных производствах шести лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений. Среди них - двое мужчин, совершивших разбойное нападение на кандидата в депутаты Кролевецкого городского совета. Сейчас подозреваемые задержаны и находятся под стражей.

Также сообщено о подозрении в вымогательстве денег одному из депутатов Сумского областного совета, который баллотировался на второй срок. Как установило следствие, деньги ему понадобились на проведение предвыборной агитации. По ходатайству следователей суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей, однако сегодня он освобожден в связи с внесением залога.

Работники следственного управления ГУНП уличили в самовольном присвоении властных полномочий и препятствовании осуществлению избирательного права жительницу Конотопщины - главу фиктивной избирательной комиссии в одном из сел района. Женщине уже предъявлено подозрение в совершении обоих преступлений, и в суд направлено ходатайство об избрании ей меры пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме того, главе одной из избирательных комиссии Ямпольщины правоохранители сообщили о подозрении в фальсификации избирательной документации - вопреки закону чиновник подписал протоколы о подсчете голосов до их заполнения.

Следователи полиции при содействии сотрудников СБУ и под процессуальным руководством прокуратуры области разоблачили кандидата в депутаты Роменского горсовета на попытке сфальсифицировать результаты выборов - мужчина пытался повысить проходной процент своей политической силы, предложив через посредника представителю территориальной избирательной комиссии 500 долларов США. Ему уже объявлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 362 и ч. 1, ч. 3 ст. 369 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней, а также предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) Уголовного кодекса Украины.

В остальных уголовных производствах следствие продолжается - завершения расследования ожидается в ближайшее время, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.